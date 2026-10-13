La consigliera regionale Cristina Usai sollecita il bando So.La.Re. per i laboratori della Gallura

Cristina Usai, consigliera regionale Fdi, sollecita il rifinanziamento del bando So.La.Re. per sostenere il lavoro e le imprese in Gallura. “La dotazione finanziaria complessiva dell’intervento che ammonta a 21 milioni di euro non basta a coprire le numerose richieste pervenute alla Regione da parte delle tante micro imprese sarde”. L’esponente di Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione urgente alla presidente della Regione. “L’Avviso So.La.Re. Sardegna 2026, finanziato nell’ambito del PR Sardegna FSE+ 2021-2027, ha come finalità il sostegno dell’occupazione nelle imprese della filiera turistica regionale. Attraverso incentivi alle assunzioni e alle trasformazioni contrattuali”.

“Dalle micro e piccole imprese 1.654 domande”

“La dotazione finanziaria complessiva dell’intervento ammonta a 21 milioni di euro. Ma il volume complessivo di richieste pervenute dalle oltre 1700 aziende ha superato i 38 milioni di euro. Con ben 1.654 domande presentato le sole micro e piccole imprese che hanno sfiorato i 35,6 milioni di euro” continua Usai. Il plafond disponibile non è stato sufficiente e il solo criterio generale di priorità per l’assegnazione degli aiuti stabilito con l’ordine cronologico di invio delle domande ha penalizzato migliaia di imprenditori della Gallura. “Con questo metodo si è determinato l’esclusione di imprese in possesso dei requisiti per il solo esaurimento delle risorse disponibili, pur in presenza di progetti e assunzioni potenzialmente coerenti con le finalità dell’avviso” continua Usai.

“Pertanto abbiamo presentato un’ interrogazione. Per conoscere quante domande provenienti dalla Gallura risultino ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse. Se siano già state individuate eventuali economie o ulteriori risorse del PR Sardegna FSE+ da destinare allo scorrimento delle domande ammissibili e soprattutto se la Giunta intenda procedere a un rifinanziamento dell’Avviso al fine di ridurre la differenza tra il plafond di 21 milioni di euro e gli oltre 38 milioni di euro di richieste pervenute”.

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