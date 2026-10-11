Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.
Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per mandare il curriculum è necessario connettersi al sito Sardegna Lavoro, nella sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.
Calangianus
A Calangianus cercano 1 meccanico auto. Si offre contratto a tempo indeterminato.
Olbia
A Olbia cercano 5 muratori. Si offre contratto a tempo indeterminato.
Annunci Aspal.
Olbia
A Olbia cercano 1 consulente tecnico commerciale. Si offre contratto a tempo determinato.
Italia
In Italia cercano agenti di vendita. Si offre contratto autonomo.
Legge 68.
Arzachena (Porto Cervo). 3 Addetti ai servizi di custodia di edifici, attrezzature e beni
Un’azienda cerca, per la sede di Arzachena a Porto Cervo, 3 addetti ai servizi di custodia di edifici, attrezzature e beni iscritti alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 6 mesi. Domande entro il 29 ottobre. Info nel CPI di appartenenza.