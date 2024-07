Olbia e Arzachena celebrano Barbie con una collezione esclusiva

La collezione esclusiva di Barbie a Olbia e Arzachena.

Per gli appassionati di Barbie, in occasione del 65esimo anniversario dalla nascita della bambola più famosa e amata al mondo, Poste Italiane ha realizzato una collezione filatelica esclusiva con prodotti a tema celebrativi, da collezionare o utilizzare per dare un tocco glamour alla propria corrispondenza.

La linea filatelica si compone di un folder contenente la nuovissima cartolina lenticolare affrancata e bollata, novità per il mercato, un folder di erinnofili, una cartolina puzzle, un kit di dieci cartoline e un kit di dieci buste da spedizione.

Il tutto creato con le immagini di Barbie, loghi vintage, scritte e grafiche iconiche impresse con colori vivaci su tutta la gamma di prodotti da collezionare o scambiare che raccontano la storia e le evoluzioni di stile degli ultimi sessantacinque anni.

La produzione in tiratura ridotta promette di far diventare, in poco tempo dal lancio, ogni prodotto un vero e proprio oggetto del desiderio per collezionisti e appassionati non solo di Barbie ma anche del mondo filatelico.

La linea Barbie è in vendita negli uffici postali con sportello filatelico di Olbia Centro (via Acquedotto) e di Arzachena (viale Costa Smeralda), nei dieci Spazio Filatelia, gli uffici operativi nelle maggiori città italiane dedicati esclusivamente al mondo filatelico, negli Uffici Postali con Sportello Filatelico di tutta Italia, oltre che online sul sito web dedicato di Poste Italiane filatelia.poste.it

