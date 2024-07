I manifesti nel parcheggio di San Simplicio a Olbia.

Tonino Mattu a Olbia ha creato l’opera “Manifesti”, che rivisita il passato attraverso manifesti artistici non pubblicitari, utilizzando lo slogan “Gelati Mattu” ispirato a un vecchio marchio di Motta. Questi dipinti, caratterizzati da colori scuri, sono esposti nei parcheggi sotterranei di San Simplicio, trasformando questi spazi in gallerie d’arte innovative.

Massimo Putzu, direttore di Aspo, ha dichiarato durante l’inaugurazione che la scelta di promuovere l’arte locale mira a migliorare il contesto urbano con rispetto e bellezza. Tonino Mattu, insieme al curatore Daniele Pipitone, ha invece sottolineato che l’arte non può essere ridotta a un semplice prodotto commerciale, ma deve ispirare e promuovere idee.

L’iniziativa fa parte delle attività dell’associazione culturale Per Arte Vie, che mira a portare l’arte in luoghi insoliti per renderli più attraenti e stimolare la curiosità del pubblico. La mostra, che include anche un Qr Code per ulteriori informazioni, sarà aperta fino alla fine di luglio.

