Barca affonda a La Maddalena: chi sono le vittime

Le vittime dell’incidente a La Maddalena.

Sono un uomo di Golfo Aranci e uno di origini napoletane le vittime del terribile schianto sugli scogli di un’imbarcazione nell’Isola delle Bisce, nell’arcipelago di La Maddalena. A perdere la vita Tommy Di Chello e un uomo di Napoli, che si trovavano ad una battuta di pesca con altri due uomini.

Due feriti, tra cui un altro golfarancino, sono stati portati all’ospedale Paolo Merlo con un trauma facciale e fratture multiple. Una tragedia che ha colpito due paesi, La Maddalena, a poche ore dall’altro incidente avvenuto in mare che ha coinvolto due giovani cugini, di cui uno ricoverato in Rianimazione a Sassari. Poi c’è Golfo Aranci, con la vittima di questa sera. “Un lutto gravissimo, sono veramente affranto. Aveva una bambina di soli 6 anni”, ha detto il sindaco del paese Mario Mulas profondamente scosso per l’accaduto.

Anche La Maddalena, teatro dei due incidenti, a solo poche ore uno dall’altro, è una cittadina in choc. “E’ una giornata di grande tristezza per la nostra città – dichiara il sindaco Fabio Lai -. Siamo vicini al profondo dolore delle famiglie delle persone che non ce l’hanno fatta e con le mani giunte in attesa di aggiornamenti per quando riguarda il sinistro di questa mattina”.

