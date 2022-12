L’incidente nelle acque di La Maddalena.

Grave incidente, questa mattina, nelle acque di La Maddalena. Dalle prime ricostruzioni pare che un gommone, sulla quale viaggiava un 16enne ed un 24enne, possa aver urtato uno scoglio. Nell’impatto ad avere la peggio è stato un minorenne, che è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari. Le sue condizioni sono gravi.

A raggiungere per primi i giovani, in località Punta Tegge, sono stati i militari della Guardia Costiera di La Maddalena. Il 24enne è stato visitato nel pronto soccorso dell’isola, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

