Barca da pesca affonda a La Maddalena: due morti e due feriti

Secondo incidente in mare a La Maddalena, due vittime

Tragedia nelle acque di La Maddalena, una barca da pesca finisce sugli scogli e affonda: due morti e due feriti. Il natante è finito sugli scogli all’isola delle Bisce, nel tratto di mare tra Caprera e la Costa Smeralda, verso le 18. I passeggeri erano tutti italiani e nell’impatto con gli scogli in due hanno perso la vita e gli altri riportato fratture. Il natante è affondato dopo l’urto.

Gommone sugli scogli all’alba

È il secondo incidente che si verifica in questo lunedì nero per le acque dell’arcipelago maddalenino. Poco prima dell’alba un gommone con a bordo due cugini maddalenini di 24 e 16 anni era finito sugli scogli vicino a Punta Tegge. Nell’impatto il minore aveva battuto la testa e per le sue gravi condizioni si era reso necessario il trasferimento in elicottero all’ospedale di Sassari, mentre il 24enne è stato portato al Pronto soccorso di Olbia. La Guardia costiera di La Maddalena era quindi intervenuta poco prima dell’alba vicino a Tegge ed è tornata in azione all’ora del tramonto per uno scontro ancora più violento.

Barca affonda al tramonto

La barca di circa 8 metri, di quelle utilizzate per andare a pesca, è finita sugli scogli dell’isola delle Bisce che si trova sopra Porto Cervo, oltre Capo Ferro. L’impatto con gli scogli è stato violento ed è costato la vita a due persone. La Capitaneria sta cercando di fare chiarezza sulle dinamiche e sulle eventuali responsabilità dell’incidente.

