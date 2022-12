Barca affonda a La Maddalena: i soccorsi del finanziere fuori dal servizio

Barca affonda a La Maddalena, i soccorsi di un finanziere

Sente un forte rumore in mare vicino La Maddalena, si avvicina e trova la barca che affonda con quattro passeggeri in estrema difficoltà. Il bilancio del naufragio è di due vittime e due feriti, ma sarebbe potuta andare peggio se un finanziere fuori dal servizio non si fosse trovato lì vicino in gommone. Era già calato il sole del 6 dicembre e non si sa dopo quante ore sarebbero potuti arrivare i soccorsi se non ci fosse stato nei paraggi il militare assieme a un amico. Presta servizio nella sezione maddalenina del Reparto operativo aeronavale e era libero dal lavoro e si trovava proprio vicino all’Isola delle Bisce quando c’è stato il naufragio.

Lo scafo ribaltato al buio

Dopo aver sentito il botto si è avvicinato alla zona da cui proveniva il rumore e ha trovato uno scafo ribaltato con sopra una persona ferita al volto e in stato confusionale. Intorno c’erano altri tre uomini in acqua. Il finanziere e l’amico si sono accorti che uno era praticamente già morto e hanno provato a rianimarlo e lo stesso hanno fatto con un secondo in gravissime condizioni. Ma per entrambi non c’è stato niente da fare, a differenza del terzo che era ferito ma non in modo così grave. Due erano di Golfo Aranci, una delle vittime Tommy Di Chello e un ferito Carlo Nieddu, mentre gli altri erano campani.

Il finanziere ha chiamato i soccorsi del 118, la motovedetta della Finanza e quella della Capitaneria di La Maddalena. Dopo aver recuperato le vittime e i feriti sono partite le operazioni di recupero della barca da pesca di otto metri finita sugli scogli e affondata. Così si è chiusa una drammatica giornata per il mare de La Maddalena, cominciata con due giovani feriti prima dell’alba e due morti con due feriti dopo il tramonto. Erano all’incirca le sei del mattino quando due cugini maddalenini di 24 e 16 anni sono finiti contro scoglio davanti a Tegge con un gommone. Dodici ore dopo all’incirca, la drammatica scena della barca che affonda all’isola delle Bisce con due vittime e due feriti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui