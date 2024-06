Una barca di rifiuti a Olbia, lo scatto finisce sui “Viaggi del degrado”

Sui social una barca carica di rifiuti a Olbia

Una barca abbandonata carica di rifiuti, un’immagine di Olbia diventa virale grazie alla pagina Facebook “Viaggi nel degrado“. Nella zona di Cala Saccaia è stato immortalato questo natante abbandonato riempito completamente con buste della spazzatura. Da una parte si nota l’ordine dei rifiuti raccolti, ma dall’altra si vede quanto roba abbandonata c’è in quella zona di Olbia.

C’è chi si lamenta, ma anche chi spiega l’origine dello scatto. “Questo è dopo la raccolta dei volontari Plastic Free che hanno ripulito quella zona – rivela una utente -. Lì, portata dal forte vento di Maestrale, ci finisce tutta la mondezza che cade in mare, sia della città che del porto, per non parlare di circa sessanta anni di reticelle di plastica e polistirolo delle attività degli allevamenti di cozze del Golfo Interno”.

