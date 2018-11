Due barman di Loiri e Monti selezionati per la Campari

La Gallura alla Campari competition.

I barman galluresi Gianmatteo Mariano, titolare del Faya bar di Porto San Paolo, e Marco Meloni, dipendente del Duke di Monti parteciperanno alla 6° edizione della Campari competition, dedicata alla celebrazione dei cento anni del Negroni. L’obiettivo è creare un’originale interpretazione del re degli aperitivi italiani, del quale il prossimo anno si festeggia il centenario.

Il primo classificato vincerà un master di specializzazione Campari experience presso la Campari Academy, oltre a partecipare al Guest Bartending Programme, un tour itinerante nei locali e ad eventi in Italia e all’estero, e a sessioni di training per educational Campari. L’iscrizione al percorso formativo Bar Master è invece il premio per il secondo classificato, mentre al terzo andrà un kit bartender personalizzato. Sono 400 i barman selezionati in tutta Italia e cinque arrivano dalla Sardegna tra i quali Mariano e Meloni.

