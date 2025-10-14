Si barrica in casa e minaccia di farla esplodere, paura a Olbia

Un uomo minaccia di far esplodere la casa a Olbia.

Un uomo si è barricato nella propria abitazione di via Agrigento a Olbia da ieri notte, lunedì 13 ottobre, minacciando di togliersi la vita. L’intero isolato è stato immediatamente circoscritto dalle Forze dell’Ordine e dai vigili del fuoco, impegnati a gestire una situazione delicata e a garantire la sicurezza dei residenti.

La vicenda è iniziata nella notte tra lunedì e martedì, quando l’uomo ha minacciato di lanciarsi dal tetto. Nella giornata di oggi la situazione è peggiorata, con l’individuo che ha annunciato l’intenzione di far esplodere l’abitazione sfruttando il gas presente nell’appartamento.

Sul posto sono intervenute squadre speciali della polizia e dei vigili del fuoco, che stanno cercando di convincere l’uomo a desistere dalle sue azioni e a ricevere supporto psicologico. Le trattative proseguono con grande cautela.

