Mentre finisce la stagione dei treni Moby e Tirrenia assicurano di non mollare Olbia

Con la fina di ottobre termina la stagione estiva degli aeroporti, ma a Olbia Moby e Tirrenia garantiranno collegamenti tutto l’anno. “Moby e Tirrenia hanno già aperto le prenotazioni per la prossima stagione calda – annuncia una nota delle compagnie -, ma anche per tutti i giorni dell’anno, a partire dalle linee attive 365 giorni, prima fra tutte la Livorno-Olbia, in servizio tutto l’anno in entrambe le direzioni con partenze giornaliere diurne e notturne con le due ammiraglie Moby Fantasy e Moby Legacy“.”

La qualità eccellente della ristorazione, sempre improntata a freschezza, stagionalità e leggerezza, è presente anche su tutte le altre navi della flotta di Moby e Tirrenia, a partire dalle altre che restano sul mare tutto l’anno: quelle che servono in entrambe le direzioni la tratta fra Genova e Porto Torres, attiva 365 giorni l’anno con partenze giornaliere notturne e la Civitavecchia–Olbia–Civitavecchia che è anch’essa attiva tutto l’anno con partenze ogni notte e che raddoppia da giugno a settembre con partenze giornaliere diurne da Civitavecchia e da Olbia”.

“In più, Moby allunga ulteriormente la stagione in Sardegna e la Genova-Olbia – che è la linea più amata per arrivare sull’isola dal Nord Italia e dall’Europa continentale – sarà attiva dal 23 maggio al primo novembre 2026, con partenze giornaliere notturne in entrambe le direzioni”.

