Piano litorali Palau, il Tar dà ragione al Comune sul Pul

La decisione del Tar Sardegna sul Pul Palau.

Il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna ha dichiarato inammissibili per carenza di interesse tre ricorsi presentati contro il Piano di utilizzo dei litorali (Pul) del Comune di Palau. Con la sentenza n. 797 del 2025, depositata lo scorso ottobre, i giudici hanno accolto la linea difensiva dell’amministrazione comunale, stabilendo che l’adozione dello strumento urbanistico non ha arrecato alcuna lesione concreta agli interessi dei ricorrenti.

Le tre cause erano state discusse nell’udienza del 25 settembre e vedevano coinvolti il Consorzio dei proprietari di Punta Sardegna e Porto Rafael, insieme a Faie Jacob Benatoff. Secondo il Tar, al momento non sussiste un danno giuridico attuale e diretto che giustifichi l’annullamento degli atti impugnati.

Il Comune di Palau era rappresentato in giudizio dall’avvocato Alberto Onorato. I ricorsi rigettati non sono gli unici contro il Pul, adottato dal Consiglio comunale nel luglio 2019 e approvato definitivamente nel maggio 2022. Altri procedimenti restano pendenti, presentati da privati cittadini e società, ma per ora il Comune ha ottenuto una vittoria significativa nel contenzioso sul piano costiero.

