Beatrice è la terza 17enne morta per incidente sulle strade sarde

La studentessa Beatrice Loi non ce l’ha fatta: nel giro di poche ore sono morti tre 17enni sulle strade sarde. Sabato mattina stava attraversando viale Colombo a Cagliari sulle strisce pedonali per raggiungere il vicino liceo Alberti. Un 82enne alla guida di una Panda l’ha travolto ed è volata a terra priva di sensi. Ricoverata in Rianimazione i medici hanno fatto il possibile per salvarla, ma non c’è stato niente da fare: oggi il suo cuore si è fermato.

La ragazzina è morta a poche ore di distanza da due suoi coetanei di Iglesias. All’una di notte Aurora Marcia e Riccardo Lai stavano entrando a Iglesias in sella a uno scooter quando si sono scontrati con un’auto. Per loro non c’è stato niente da fare, sono morti sul colpo.

