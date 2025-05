Beccati con la droga sul catamarano, tre arresti a Olbia

Tre arresti per droga a Olbia.

La Squadra Mobile di Cagliari ha effettuato un’operazione antidroga che ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti a Olbia. Nel corso delle indagini, gli agenti hanno scoperto a bordo di un catamarano un carico di marijuana del peso di circa 3 chilogrammi.

L’imbarcazione, stando a quanto anticipa L’Unione Sarda, era condotta da uno skipper, che insieme ad altre due persone è stato arrestato in relazione al ritrovamento. I due arrestati sono un uomo originario di Orotelli e un altro residente ad Ardara, entrambi coinvolti nell’inchiesta.

L’autorità giudiziaria ha previsto la comparizione dei tre davanti al giudice di Tempio Pausania per l’udienza di convalida, momento in cui verranno formalizzate le accuse e decise le misure cautelari da adottare. L’operazione si inserisce nell’ambito di una più ampia attività di contrasto al traffico di droga, che continua a rappresentare una delle priorità per le Forze dell’Ordine sul territorio regionale.

