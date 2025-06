Bel tempo e rally, tutto esaurito a Olbia: “La stagione turistica è partita col botto”

Il rally, gli eventi collaterali e il bel tempo hanno portato il sold out per l’avvio di stagione a Olbia

Il Rally Italia Sardegna coi suoi eventi collaterali e il bel tempo hanno dato inizio alla stagione: tutto esaurito a Olbia. “Gli effetti sono sotto gli occhi di tutti: alberghiero ed extralberghiero sono sold out“, conferma il portavoce degli albergatori olbiesi Fabio Fiori. “Il Rally Italia Sardegna è di quegli eventi mondiali che stravolgono tutto a cui si sono aggiunte tutte le iniziative collaterali che hanno organizzato – continua -. Una serie di appuntamenti e presentazioni intorno a una delle regine degli eventi mondiali per la Sardegna che ha portato numeri eccezionali”.

“Ora è importante agganciarsi a questi e agli eventi organizzati dall’amministrazione comunale per continuare ad andare bene. Le prenotazioni sono sul solco della stagione 2024, che è stata una stagione da incorniciare, ma in questi primi giorni è andata ancora meglio. Tutto lascia presupporre che si tratta di una stagione top, però i numeri si valutano alla fine – continua Fiori -. Una cosa sono le aspettative e le previsioni, un’altra è il consuntivo: a fine stagione ci sarà il bilancio reale. Teniamo i piedi per terra, siamo tutti pronti per questi mesi cruciali”.

“Olbia sta migliorando”

Il responsabile olbiese di Federalberghi sottolinea il fermento che c’è in città, non solo nel mondo imprenditoriale. “Una cosa bella che fa piacere a tutti è il recupero del patrimonio edilizio che sta avendo la città – econclude Fiori -. Piano piano in tutte le zone, non solo quelle centrali, si sta rigenerando una serie infinita di costruzioni, è indice che la città stia progredendo. Quando anche il cittadino fa sacrifici per sistemare gli immobili vuol dire che la città sta migliorando“.

