Incidente stradale ad Arzachena, feriti due motociclisti

Incidente ad Arzachena.

Questo pomeriggio, alle 18:30, ad Arzachena, si è verificato un brutto incidente stradale. Per cause in corso di accertamento, una coppia di turisti francesi, dopo aver perso il controllo della moto su cui viaggiavano, sono caduti al centro della carreggiata.

Immediato l’intervento vigili del fuoco di Arzachena, che sono intervenuti sulla SP 13, per prestare i primi soccorsi ai malcapitati e poi affidarli alle cure del personale del 118. Sul posto anche la Polizia Locale di Arzachena.

