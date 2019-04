L’intervento in via Torino.

Entrano in funzione le nuove reti idriche in fase di realizzazione a Berchidda. Oggi le squadre di Abbanoa saranno a lavoro in via Torino dove si sta procedendo ai collegamenti delle condotte appena realizzate. L’intervento rientra in un appalto da un milione e mezzo di euro destinato anche ai Comuni di Ardara, Bulzi, Ittireddu, Sedini. Si tratta di lavori di efficientamento delle reti finanziati con i Fondi Cipe 27 per interventi strategici nel settore idrico-potabile.

A Berchidda, oltre via Torino, sono interessate anche le vie Alfieri, Nenni, Papa Giovanni XXIII, Dante e Verdi. Complessivamente si sta procedendo alla sostituzione di un chilometro e mezzo di vecchie tubature realizzate più di trent’anni fa in materiali plastici che si sono rivelati del tutto inadeguati a garantire il servizio.

Le nuove reti saranno realizzate in ghisa sferoidale, materiale che garantisce la migliore tenuta, con diametri adeguati alle esigenze delle utenze. Durante i collegamenti delle nuove reti idriche programmati per domani sarà necessario sospendere l’erogazione in via Torino e via Milano tra le 8 e le 17.

