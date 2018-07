La nonnina di Berchidda è volata in cielo.

La sorella gemella è andata via a venti giorni di distanza, martedì se n’è andata anche Rosa Berritta, la nonnina di Berchidda. Rosa aveva compiuto 101 anni. Era nata nel maggio 1917, durante la Prima Guerra Mondiale, precisamente nelle campagne di Oschiri, in località Calariggiu. La nonnina ha sempre vissuto a Berchidda, madre di 6 figli, aveva dodici nipoti e dieci pronipoti. Mentre la gemella Vittoria ha vissuto in Toscana prima di far ritorno in paese.

Una donna attiva, anche dopo aver compiuto i 100 anni è stata autonoma. Nell’ultimo anno le forze e la lucidità erano in parte diminuite ma è stata vigile fino alla fine.

