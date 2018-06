Le migliori proposte di Air Italy per l’estate: tante sorprese

Per chi ama la Sardegna o ancora non ha mai esplorato le spiagge della costa Centro-Nord orientale dell’isola, da Santa Teresa di Gallura ad Arbatax, dalla Costa Smeralda al Golfo di Orosei, o vuole scoprire magari con una vacanza fra trekking e climbing l’autentica regione della Barbagia, ci sono voli diretti da 9 aeroporti della Penisola.

Una vacanza ad un’ora da casa, con un volo diretto Air Italy per Olbia Costa Smeralda da Milano Malpensa, Milano Linate, Bergamo Roma, Napoli, Bologna, Verona, Venezia, Torino. Le tariffe partono da 37 euro, ad esempio sul Torino-Olbia. E’ inoltre attiva una promozione speciale sui voli da Milano per il mese di luglio. Per accedere alla promozione basta prenotare entro il 10 luglio per volare entro il 31 luglio 2018 su tutti i collegamenti diretti giornalieri Air Italy fra Milano e Olbia. Tariffe a partire da 78 euro.

Sicilia orientale e occidentale, Costiera amalfitana, isole di Capri, Ischia e Procida – Catania, Palermo, Napoli. Se si preferisce la costa siciliana, sia orientale, sia occidentale, con le infinite opere d’arte barocca e le spiagge bianche circondate da rocce vulcaniche, da Milano Malpensa si può volare comodamente verso Catania e Palermo. La costiera amalfitana, Sorrento, Capri, Ischia e Procida, oltre alla meravigliosa città di Napoli sono ad un’ora di volo da Milano Malpensa e Olbia. Tariffe a partire da 29 euro per Catania e Palermo e da 33 euro per Napoli.

Cuba, Stati Uniti, Tailandia, Cina, Russia – L’Avana, New York, Miami, Bangkok, Mosca. Per chi non si accontenta delle mete italiane e vuole volare lontano, si può scegliere New York, Miami, L’Avana, Bangkok e Mosca, tutte destinazioni proposte da Milano Malpensa e, via Milano, dagli aeroporti di Roma, Napoli, Catania, Palermo, Olbia e Lamezia Terme (da settembre). Le tariffe sono molto interessanti a seconda della destinazione. Ad esempio per un volo di andata e ritorno da Milano Malpensa per New York con partenza il 17 settembre e ritorno il 24 settembre la tariffa è di 408 euro a persona. Sempre per settembre, un volo di andata e ritorno da Milano a Bangkok è acquistabile alla tariffa di 361 euro.

Tutte le tariffe, se non diversamente specificato, si intendono a persona, solo andata, tutto incluso e sono soggette a disponibilità limitata. Per tutte le offerte e i dettagli è sufficiente collegarsi a airitaly.com, all’App Air Italy, contattare il Call Center Air Italy 892 928 o la propria agenzia di viaggi.

