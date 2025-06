Le operazioni immobiliari della famiglia Berlusconi a Porto Rotondo.

La famiglia Berlusconi sta riorganizzando il proprio patrimonio immobiliare con una serie di vendite e acquisizioni che interessano le ville di prestigio a Porto Rotondo e Milano 2. Stando a quanto riporta il quotidiano Open, dopo le operazioni di Marta Fascina e Barbara Berlusconi, anche Paolo Berlusconi è entrato nel vivo della gestione degli immobili, acquistando recentemente una villa di lusso nel rinomato borgo di Olbia.

LEGGI ANCHE: Chi è il sultano che vuole comprare Villa Certosa di Berlusconi

Nel 2024 Immobiliare Idra ha venduto a Porto Rotondo, nella zona esclusiva di Punta Lada, una villa di 15,5 vani con un villino annesso, comprati da una coppia milanese. Nel maggio 2025 Paolo Berlusconi ha firmato un preliminare per un’altra villa a Punta Lada, il “complesso Miramare 1”, con 17 vani, ampi spazi esterni e piscina, adiacente alla celebre villa Certosa. L’acquisto definitivo è stato formalizzato dalla nuora Matilde Bruzzone, moglie del figlio Davide Luigi Berlusconi, senza dettagli sull’importo né sulla natura dell’operazione.

Questi movimenti si inseriscono in un più ampio processo di smobilizzo del patrimonio immobiliare di Silvio Berlusconi da parte di Immobiliare Idra, con altre cessioni avvenute a Milano 2 e dintorni. Nel 2024 le immobilizzazioni materiali della società si sono ridotte di circa 27,8 milioni di euro, anche se il fatturato è diminuito per la cessione di immobili in precedenza affittati. Per sostenere questa fase di ristrutturazione, Fininvest ha erogato un maxi finanziamento in conto capitale di 176,5 milioni di euro, azzerando i debiti della società e aprendo la strada a un possibile miglioramento dei risultati economici nel 2025, seppure ancora in perdita.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui