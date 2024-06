Chi è il sultano che vuole comprare Villa Certosa di Berlusconi

Il sultano che vuole comprare Villa Certosa di Berlusconi.

Il sultano del Brunei, Hassanal Bolkiah, noto per la sua vasta ricchezza e per essere alla guida della piccola monarchia islamica nel Borneo dal 1968, sembra essere interessato all’acquisto della prestigiosa Villa Certosa, un tempo di proprietà di Silvio Berlusconi. Secondo quanto riportato da Daniela Polizzi e Mario Gerevini su Corriere della Sera, il 77enne sultano avrebbe visitato personalmente la residenza in Sardegna per valutarne l’acquisto. Al momento, non è chiaro se l’acquisto sia destinato per sé stesso o come regalo per uno dei suoi figli, come il figlio Abdul Mateen, recentemente sposato con celebrazioni fastose.

Hassanal Bolkiah è noto per il suo lungo regno e la sua vasta famiglia, che include 3 mogli e 12 figli. Il sultano, il cui patrimonio è stato stimato in circa 40 miliardi di dollari, gestisce un impero che include proprietà in tutto il mondo e una collezione di automobili di lusso, tra cui oltre 500 Rolls-Royce. Le visite del sultano in Sardegna sono sempre state accompagnate da un grande entourage e con l’utilizzo del suo lussuoso Boeing 747-400 placcato in oro, dal valore di circa 233 milioni di dollari, oltre a una flotta di altri aerei e elicotteri.

