Bevono birra e giocano a biliardo nonostante i divieti: chiuso un locale

I controlli della polizia.

Nell’ambito dei quotidiani controlli disposti allo scopo di verificare l’osservanza dei Decreti Legislativi emanati recentemente dal Governo per l’“emergenza Coronavirus”, i poliziotti hanno individuato un locale irregolare nel quartiere Sant’Elia a Cagliari.

In particolare, durante un giro perlustrativo della città, gli operanti hanno notato, in piazza Lao Silesu, un costante andirivieni di persone in un vano privo di insegne. Il controllo seguente, fatto con l’ausilio di personale delle Volanti, ha consentito di appurare che nel locale, privo di qualsivoglia autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, vi erano alcune persone, molte delle quali con precedenti di polizia, intente a bere birra e giocare a biliardo.

All’esito dei controlli sono stati denunciati tutti gli avventori presenti e anche il gestore del locale, identificato per P.M.O, 31enne cagliaritano, pregiudicato, è stato deferito all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art.650 del codice penale

Il questore della provincia di Cagliari ha disposto la chiusura dell’esercizio e la cessazione immediata delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

