I controlli della polizia locale.

Continua l’attività della polizia locale di Olbia nell’ambito dei controlli sulle disposizioni imposte dal Dpcm per limitare la diffusione del coronavirus.

Dall’inizio dell’emergenza viene effettuato un costante controllo su tutte le attività commerciali e produttive presenti sul territorio di Olbia che ha portato, sino alla data odierna, alla contestazione di 2 sanzioni amministrative.

Complessivamente sono state controllate 549 persone che si trovavano a vario titolo fuori dalla propria abitazione; tra queste 15 sono state denunciate a piede libero per violazione all’articolo 650 del codice penale per inosservanza di provvedimento autorità e 4 per violazione all’articolo 495 per false dichiarazioni rese a pubblico ufficiale.

Nei prossimi giorni l’attività della polizia locale continurà nelle stesse modalità operative.

