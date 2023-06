Telai di bici di oltre 4 mila euro abbandonati nelle campagne di Olbia

I pezzi delle bici trovate a Olbia potrebbero essere abbandonati dopo un furto.

Valgono oltre 4 mila euro i telai di due bici elettriche trovati abbandonati nelle campagne di Olbia. La scoperta di un passante, che ha allertato la polizia locale di Olbia, intervenuta sul posto. Gli scheletri delle biciclette, sicuramente rubate, dato il loro valore, sono stati trovati in via Siena, dietro le ferrovie di Olbia.

Poche settimane fa in città erano stati diffusi degli appelli dopo il furto di una bicicletta, avvenuti nel molo Brin ai danni di un turista, che ha allertato le autorità locali. Non si sa se una di queste appartenga allo sventurato vacanziere derubato appena dopo lo sbarco, ma il fenomeno dei furti di bici in città sono, purtroppo, molto frequenti.

