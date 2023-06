Valerio Scanu in concerto, i fan lo attendono a Sassari

Il concerto del cantante di La Maddalena Valerio Scanu.

Valerio Scanu, diviso tra il mondo dello spettacolo e il suo nuovo lavoro da avvocato, non ha abbandonato il suo primo amore: la musica. Il cantante di La Maddalena sarà in concerto a Sassari, il 3 giugno, dove presenterà la sua versione di la sua versione di “No potho reposare”. Il brano sarà presente nel suo nuovo album.

Con lui tanti artisti sardi si esibiranno sul palco di Piazza d’Italia per l’evento “Sassari in Festa“, ideato da Giuliano Marongiu e organizzato dal Comune in collaborazione con la Fondazione Maria Carta. Durante la serata ci saranno anche momenti dedicati alla sensibilizzazione sulla donazione del sangue e sul volontariato, promossi dall’Avis Provinciale di Sassari. Qui Valerio Scanu, vincitore del 70esimo festival di Sanremo con la canzone “Per tutte le volte che” e secondo classificato ad Amici di Maria de Filippi presenterà il suo “omaggio ad Andrea Parodi e Maria Carta“.

Il cantante maddalenino è spesso presente nel programma televisivo della Rai “Oggi è un altro giorno”, confermando ancora di più che non ha abbandonato il sogno di cantare e quello del mondo dello spettacolo. Valerio Scanu è anche un bravo ballerino, mostrando sui social il suo talento nella danza latina. Ora il pubblico di Sassari lo attende il 3 giorno a Piazza D’Italia, alle 18 e non vede l’ora di sentire la sua inedita versione del brano di Parodi.

