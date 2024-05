La voglia di casa a Olbia e Sassari.

Il desiderio di una casa non sembra affatto in crisi, con Olbia e Sassari che mostrano preferenze leggermente diverse in termini di tipologia di abitazione. A rivelarlo sono i dati dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa.

A Olbia, il sogno di un bilocale è diffuso, con una richiesta che rappresenta il 34,4% del totale. I monolocali, invece, costituiscono solo il 1,8% delle richieste, mentre il 56,8% della domanda è per tre locali. Gli immobili con quattro e cinque locali rappresentano rispettivamente il 6,1% e lo 0,9%.

A Sassari, la situazione è leggermente diversa. Anche qui la preferenza è per gli appartamenti con tre camere da letto, che rappresentano il 62% della domanda totale. Tuttavia, la richiesta di monolocali è leggermente superiore rispetto ad Olbia, arrivando al 2,7%. Gli immobili con due e quattro locali rappresentano rispettivamente il 14,6% e il 19,3% delle richieste, mentre quelli con cinque locali costituiscono solo l’1,4%.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui