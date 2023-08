L’incidente mortale a La Maddalena.

Nel pomeriggio di ieri, un bimbo di poco meno di tre mesi, è morto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Giovanni Paolo II di Olbia. La disgrazia a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto l’intera famiglia. I danni riportati nell’urto con l’asfalto sono stati troppo gravi, essendo il piccolo stato sbalzato a seguito del ribaltamento dell’auto guidata dal padre. Lì viaggiavano anche la madre e una sorellina di appena 4 anni.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 15:30 sulla vecchia strada statale 125, nel tratto tra Arzachena e Palau. Le cause di questo incidente, nel quale è rimasta coinvolta una famiglia di origini senegalesi con residenza a La Maddalena, rimangono ancora da stabilire. Le indagini sull’incidente verranno condotte dai carabinieri, che sono intervenuti con una gazzella sul luogo dell’incidente, al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’evento e determinare eventuali responsabilità.

L’auto è finita proprio nel punto in cui il guardrail si interrompe, e sull’asfalto non sono visibili segni di frenata. Il piccolo è stato sbalzato fuori dall’auto, e le sue condizioni sono state subito considerate gravi. Vista la serietà dell’incidente, i volontari del 118 hanno richiesto l’intervento immediato dell’elisoccorso. In pochi minuti, l’elicottero è arrivato da Olbia. Il neonato ha ricevuto le prime cure prima di essere trasferito presso l’ospedale San Giovanni Paolo II, dove purtroppo è deceduto nonostante i tentativi di rianimazione.

I familiari, compresa la sorellina di 4 anni, hanno riportato ferite di lieve entità, mentre i genitori hanno subito danni minori. Il magistrato di turno presso la Procura di Tempio ha ordinato le indagini necessarie per stabilire le circostanze della tragedia e le eventuali responsabilità.

