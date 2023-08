Il lutto per il marinaio disperso a Golfo Aranci,

In memoria di Diome Mande, il marinaio senegalese disperso al largo delle coste di Golfo Aranci a seguito dello scontro tra la nave passeggeri Moby Sharden e il peschereccio Alemax II avvenuta la notte del 10 agosto, verrà dichiarata una giornata di lutto. La notizia è stata divulgata dalla console della Repubblica del Senegal in Sardegna, la quale sta monitorando attentamente le operazioni di ricerca condotte dalla Guardia Costiera di Olbia.

La console ha fornito alcuni dettagli riguardanti la vita e la carriera di Diome Mande, nato a Louly Mbafaye in Senegal, un piccolo centro vicino alla località turistica di Mbour, a sud di Dakar, il 5 agosto 1982. Sebbene fosse ufficialmente residente a Catania, Diome Mande era un marinaio esperto. Giunto in Italia con il riconoscimento rilasciato dall’autorità marittima di Dakar, aveva accumulato anni di esperienza lungo le coste africane prima di intraprendere l’attività in mare nel Mediterraneo. Da diversi anni, era impiegato come pescatore a bordo delle navi italiane. Nel suo paese natale, lascia il padre, la madre e i fratelli.

Nel frattempo, la Guardia Costiera continua gli sforzi per localizzare il marinaio disperso e per recuperare i resti del relitto dell’Alemax II. Parallelamente, la Procura di Tempio Pausania sta procedendo con le indagini. Attualmente, tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati, una procedura necessaria per consentire lo sviluppo delle indagini.

