La riunione con il Ministro dei Trasporti.

Gli autotrasportatori potranno intervenire direttamente nella fase di definizione dei criteri della Convenzione sulla continuità territoriale della Sardegna, che dalla fine di luglio dovrà sostituire quella esistente. Parallelamente, per quanto riguarda i trasporti marittimi da e per la Sicilia saranno valutate entro la prossima settimana le possibilità concrete di utilizzo del Marebonus, per attenuare l’impatto dei rincari sul costo del carburante a basse emissioni che le navi traghetto sono obbligate a utilizzare per normativa internazionale.

Queste – secondo Maurizio Longo, segretario generale di Trasportounito – le indicazioni più importanti scaturite ieri dalla riunione con il Ministro dei Trasporti, Paola De Micheli e il Vice Ministro, Giancarlo Cancelleri. Riunione che sarà seguita già in serata da un incontro in Regione Sicilia quindi da un nuovo confronto al Ministero, la prossima settimana, finalizzato a compiere le scelte operative.

Per quanto riguarda la Sardegna il sindacato degli autotrasportatori ha deciso di prolungare lo stato di agitazione, mentre sulla Sicilia molto dipenderà dal confronto previsto per la serata con i rappresentanti della Regione.

