Gli aerei di Air Italy non hanno danni.

Avevano delle crepe strutturali sulla forcella che collega le ali alla fusoliera. Per questo motivo la compagnia aerea low cost Ryanair ha messo fuori servizio tre dei suoi Boeing 737.

La notizia rivelata dal quotidiano inglese Guardian è arrivata anche a Olbia, dove Air Italy ha in flotta gli stessi aerei. Ma dalle ispezioni sui velivoli, avvenute ancora lo scorso settembre, non sono state riscontrate le stesse problematiche di Ryanair.

“In conformità con una direttiva di aero navigabilità emessa dalla Federal Aviation Administration (FAA) per tutte le compagnie aeree che operano con Boeing 737 NG, Air Italy ha effettuato un’ispezione sugli aeromobili in flotta e non sono state riscontrate anomalie. La flotta B737 NG risulta pertanto totalmente conforme ai requisiti previsti dalle autorità aeronautiche ed è regolarmente in servizio”, precisa la compagnia.

Niente paura, quindi, per i Boeing 737 della flotta di Air Italy: nessun aereo presenta danni strutturali. Ma Ryanair si aggiunge alla lista di vettori a livello mondiale che hanno riscontrato questo difetto sui Boeing 737. Tra questi ci sono anche l’australiana Qantas e l’americana Southwest.

