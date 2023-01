Sente una canzone di Salmo e Fedez e sbotta al Gf Vip: “Che musica di merda”

La reazione di Oriana Marzoli al Gf Vip per una canzone con Salmo.

“Cos’è questa musica di merda? mettete un po’ di latina che schifo”. Queste la parole di Oriana Marzoli, concorrente al Gf Vip che non ha gradito l’ultima canzone “Viola”, nata dalla collaborazione di Salmo con Fedez.

Una frase che ha scatenato non poche polemiche tra i fan del rapper di Olbia, che non hanno accettato le parole della vippona venezuelana. Polemiche anche da parte degli ammiratori di Fedez, i quali hanno tenuto a precisare “Fedez non si tocca”. Ma cosa è successo al Grande Fratello Vip? Due giorni fa Oriana Marzoli all’ascolto di una delle canzoni di Salmo, nello specifico “Viola”, ha sbottato dicendo “Cos’è questa musica di merda? mettete un po’ di latino, che schifo”. Le reazioni dei fan di entrambi gli artisti non si sono fatte attendere, insultando la gieffina venezuelana.

Oriana già dall’inizio è stata criticata per il suo comportamento fin troppo esuberante. Prima con la sua relazione del vippone più desiderato della casa, Antonino Spinalbese, poi con le sue continue provocazioni. Ma questa volta ha superato sé stessa e le polemiche non accennano a placarsi. Tuttavia, entrambi i cantanti non hanno rilasciato alcuna dichiarazione. Intanto il rapper di Olbia Salmo continua la sua ascesa musicale e ha lanciato l’ultimo singolo nato dalla collaborazione con la cantante Rose Villain. Il nuovo inedito si chiama “Lamette”.

