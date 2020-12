Il pagamento dell’Imu a Olbia.

Un pensionato di Olbia ha ricevuto 70mila euro di imposta Imu su un terreno in zona F a Murta Maria. La notizia è finita, questa sera, all’attenzione del Consiglio comunale, dove la rappresentante dei 5 Stelle Maria Teresa Piccinnu ha denunciato l’episodio durante l’ordine dei lavori.

“C’è giunta notizia che alcuni proprietari terreni zona F abbiano ricevuto dal Comune degli accertamenti riferiti annualità 2014/15 con cifre esorbitanti – denuncia la consigliera – Sappiamo però che quei valori delle aree sono crollati nel 2014. Il Comune stesso ha emesso una delibera nel 2018 impugnando una sentenza del 2014, dove dice che il valore delle aree sono crollate da 105 euro al metro quadro a 5 euro, meno di un decimo”.

La delibera è stata emessa nel 2018, quelle aree sono ora non edificabili e finiranno in zona H. “Successivamente l’Imu calcolata su quei valori, assolutamente, fuori mercato, ha generato un silenzio da parte del Comune. Ora stanno arrivati accertamenti a cascata. Dal 2012 in poi il Comune è stato silente sul valore esorbitante di questi terreni. Si sveglia nel 2018 abbassandole a 5 euro – ha detto la Piccinnu -. La politica ha creato un problema, affidandone un valore esorbitante, prima e poi impedendone l’utilizzo. Faremo un’interrogazione, però chiedevo se volete intervenire su questo fatto”.

