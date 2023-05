Un bollo delle Poste per i novant’anni della Capitaneria di porto a Olbia

Un regalo delle Poste per l’anniversario della Capitaneria a Olbia

Iniziativa speciale delle Poste In occasione del 90esimo anniversario della Capitaneria di porto di Olbia in programma venerdì 19 maggio. Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura “90° anniversario Capitaneria di porto di Olbia 1933 – 2023 – 19.5.2023” richiesto dalla Guardia Costiera di Olbia.

Nello stesso giorno dalle ore 10.00 alle 13.30 sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso la postazione di Poste Italiane allestita presso lo spazio fronte Uffici Comune di Olbia Via Dante, 1 – 07026 Olbia (SS). Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane S.p.A. / U.P. Olbia / Sportello filatelico Via Acquedotto, 5/7 – 07026 Olbia (SS) (tel. 0789 207443).

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it

La Capitaneria di porto di Olbia festeggia i suoi novant’anni al servizio della città gallurese. Un compleanno che verrà festeggiato con un evento di carattere internazionale di alto rilievo culturale e scientifico. Il giorno 19 maggio ci sarà un Convegno bilaterale Sardegna-Corsica dal titolo “La norma internazionale nelle pieghe della storia, tra effettività e idealità”. I lavori inizieranno alle ore 08.45 presso il “Conference Center” di Porto Cervo.