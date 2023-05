Cannabis terapeutica, medici e farmacisti si confrontano a Olbia

Convegno a Olbia slula cannabis terapeutica

In Sardegna, la cannabis terapeutica è regolamentata da una legge regionale virtuosa e se ne parlerà in un convegno a Olbia. I medici possono seguire i pazienti in base alle loro necessità. Il 20 maggio si terrà a Olbia una giornata di incontro presso l’hotel Hilton, organizzata da Clinn. Parteciperanno medici e professionisti per fare il punto della situazione e collaborare con le realtà locali. Medici e personale sanitario discuteranno del modello regionale sardo e delle potenzialità terapeutiche della cannabis per diverse patologie invalidanti.

L’evento, patrocinato dal Cfu(Comitato Fibromialgici Uniti), coinvolgerà medici e farmacisti della Sardegna e di altre parti d’Italia. Sarà un confronto costruttivo basato sul buon modello legislativo regionale. Durante l’evento, saranno presenti testimonianze di pazienti, un sondaggio condotto da SWG sul legame tra cannabis e fibromialgia, e informazioni sull’indennità per i pazienti fibromialgici in Sardegna.

La presidente del CFU, Barbara Suzzi, esprime la sua soddisfazione per partecipare all’evento, anche se solo tramite collegamento streaming. Sottolinea le potenzialità della cannabis nel trattamento della fibromialgia e il fatto che la Sardegna sia stata la prima regione italiana a prevedere un’indennità per i pazienti affetti da questa patologia non ancora riconosciuta a livello nazionale.

La giornata informativa è riservata a medici e professionisti del settore sanitario. I posti sono limitati e è necessario registrarsi in anticipo. L’evento è organizzato da Clinn e ha ricevuto il contributo incondizionato di Tilray.

