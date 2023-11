Con spranghe e bombe carta da Olbia a Sassari per il derby: 37 Daspo

Per il derby Torres-Olbia, un gruppo di tifosi galluresi si è presentato a Sassari armato di spranghe, mazze e bombe carta. Come conseguenza di questo comportamento, il questore di Sassari ha emesso 37 Daspo per ultras dell’Olbia. La rivalità tra le due principali squadre del Nord Sardegna è sempre caratterizzata da tensioni elevate, e le partite della scorsa stagione hanno portato a una serie di provvedimenti disciplinari nei confronti delle rispettive tifoserie.

Il 16 settembre, a Olbia, si è svolto il primo derby della stagione per il campionato di serie C, con episodi di tensione e lancio di fumogeni tra i sostenitori delle due squadre. Tuttavia, nessuna azione disciplinare è stata intrapresa in seguito a questo episodio.

Il derby di Coppa Italia

Il 4 ottobre, a Sassari, si è verificato il secondo scontro diretto, questa volta valido per la Coppa Italia. Secondo quanto riportato dalla Questura, numerosi tifosi della “Curva Mare” dell’Olbia si sono presentati senza informare la polizia dei loro spostamenti, utilizzando auto noleggiate. Riuniti vicino a una stazione di servizio, hanno fatto detonare alcune bombe carta, mettendo a rischio gravi danni.

Successivamente, si sono diretti in corteo verso lo stadio Vanni Sanna armati di mazze da baseball, bastoni, spranghe e tubi in pvc. Durante il controllo da parte delle forze dell’ordine, sono state sequestrate molte mazze di varie dimensioni. Su alcune c’erano scritte offensive verso la Torres e i sassaresi. Oltre a bombe carta e materiale per il travisamento.

In seguito a questi eventi, i responsabili sono stati identificati dalle forze dell’ordine e oggi il questore ha emesso 37 provvedimenti. Undici ultras dell’Olbia hanno ricevuto un Daspo di 8 anni, con l’obbligo di presentarsi al commissariato durante le partite dell’Olbia (sia in casa sia in trasferta) per 6 di questi anni. Per gli altri 26 tifosi, il Daspo avrà una durata compresa fra i 3 e i 5 anni, vietando loro di assistere a qualsiasi partita di calcio.

