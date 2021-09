Il bonus per i matrimoni di Olbia.

Torna il bonus del Plus di Olbia per celebrare il giorno più bello della propria vita. Il contributo erogato fino a 4.000 euro per cerimonia nuziale sarà rivolto a quelle coppie in difficoltà economica.

L’avviso, infatti, si configura in “azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” ed è finalizzato ad incentivare i matrimoni e le unioni civili celebrati nel territorio della Regione, tramite un contributo erogato fino alla concorrenza di euro 4.000 per cerimonia.

Il bonus intende finanziare i servizi resi da operatori che risiedono in Sardegna, ovvero:catering; acquisto fiori; acquisto abbigliamento; wedding planner; affitto sala; diritti di agenzia di viaggi; affitto vettura per il giorno delle nozze; servizio fotografico; servizio di animazione ed intrattenimento anche musicale; servizi di parrucchiera ed estetista. Il contributo è rivolto a tutte quelle coppie che hanno un Isee ira 0 e 30.000 euro e tra 30.000 e 40.000 euro. La domanda di contributo deve essere presentata entro il 30 settembre.

