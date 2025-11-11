La Regione lavora per i Borghi caratteristici: ci sono anche Aggius, La Maddalena e Tempio

Si è la prima riunione fra l’assessore regionale al Turismo e i 15 sindaci dei Borghi caratteristici, tra cui Aggius, Tempio e La Maddalena.

“Nelle more della certificazione di Borgo caratteristico della Sardegna, che sarà curata dall’autorevole comitato tecnico-scientifico recentemente costituito, sono stati inseriti nella lista tutti i 15 Borghi certificati. Otto dai borghi più belli d’Italia dell’Anci, sei dalle bandiere arancioni del Touring club ed uno da entrambi”.

Si tratta dei Borghi di Aggius (bandiera arancione), Atzara (Borghi più belli d’Italia), Bosa (Borghi più belli d’Italia), Carloforte (Borghi più belli d’Italia), Castelsardo (Borghi più belli d’Italia), Galtellì (bandiera arancione) Gavoi (Bandiera arancione), Laconi (Bandiera arancione), La Maddalena e Lollove (Borghi più Belli) Oliena (bandiera arancione), Posada (Borghi più belli d’Italia), Sadali (Borghi più belli d’Italia), Sardara (Bandiera arancione) e Tempio con il doppio riconoscimento.

“L’Assessorato del Turismo sta investendo ingenti risorse sul low tourism (cammini, rete escursionistica, borghi, esperenziale, ecc). Per perseguire il duplice obiettivo di attrarre flussi in tutte le stagioni dell’anno ed in tutti i territori della Sardegna, sia quelli costieri che dell’interno. In quest’ottica un apposito stanziamento del Fsc è stato destinato proprio per consolidare l’offerta turistica nei borghi certificati della Sardegna. Si tratta di interventi che nel corso del quinquennio 2026/2030 interesseranno i 15 Borghi.

