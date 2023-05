“Borghi più belli d’Italia”, al via la consegna della bandiera a Tempio

Sabato 6 maggio la cerimonia ufficiale di consegna della bandiera “Borghi più belli d’Italia”

La Città di Pietra attende finalmente la consegna della bandiera dei “Borghi più Belli d’Italia”. Si terrà il 6 maggio a Tempio Pausania, nella piazza antistante il Palazzo Comunale, la cerimonia per la consegna della bandiera che attesta il riconoscimento.

Lo scorso 20 gennaio, infatti, il Comune di Tempio è stato inserito tra “I Borghi più belli d’Italia”, con altri 8 centri della Sardegna che fanno parte della rete nazionale di promozione delle città italiane. La cerimonia si terrà alle 10,30 con la presenza del sindaco Gianni Addis e dei rappresentanti dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”: il presidente nazionale Fiorello Primi e il coordinatore regionale Franco Cuccureddu. Con loro anche Matteo Ricci, sindaco di Pesaro “Capitale italiana della Cultura 2024”, l’assessore regionale alla Cultura, Andrea Biancareddu e il presidente regionale dell’ANCI Emiliano Deiana. Ci sarà anche la Banda musicale “Città di Tempio”, il Coro Gavino Gabriel – Tempio Pausania, l’Accademia delle tradizioni popolari Gruppo Folk Città di Tempio e i musicisti Mauro Savigni, Laura e Sandro Fresi.

Lo scorso gennaio, dopo un iter di candidatura avviato dalla Giunta, meno di un anno fa, il Comune di Tempio Pausania è stato ufficialmente accolto nell’associazione nazionale “I Borghi più belli d’Italia”. Questo attestato riunisce in un circuito turistico di eccellenza Comuni che si distinguono per l’alta qualità dell’accoglienza turistica, della manutenzione e dello sviluppo.

Un riconoscimento prestigioso per il capoluogo gallurese e per il suo ricco patrimonio architettonico, storico, artistico e paesaggistico, ma anche un prezioso strumento per promuovere l’antica Città di Pietra e di fruire delle tante e importanti opportunità e iniziative che l’associazione “I Borghi più belli d’Italia” porta avanti da oltre 20 anni in Italia e all’estero per promuovere le bellezze dei centri minori italiani e ampliare la loro visibilità per il turismo nazionale e internazionale.

