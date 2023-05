Sul lungomare di Olbia ci sarà una nuova scultura: nascerà da un albero

L’opera che sta prendendo vista sul lungomare di Olbia.

Il nuovo lungomare di Olbia sta diventando una galleria di sculture a cielo aperto. Dopo l’inaugurazione dell’opera Ocean, e la presenza di altre due sculture, una dedicata ai vigili del fuoco, l’altra all’Avis di Olbia, ci sarà un’altra statua.

Sorgerà dal tronco di pino morto in piazza della Resistenza, come era stato annunciato dal sindaco Settimo Nizzi circa un anno fa. Ora, grazie all’artista Mozok, già autore di diverse sculture di legno, tornerà di nuovo in vita. I lavori si stanno svolgendo in questi giorni e presto l’opera sarà conclusa. Mozok, creatore di tante opere che rappresentano animali che sembrano vivi, sta creando una scultura con una tematica che rappresenta la fauna presente nel porto di Olbia.

