La vincita al Win For Life a Bosa.

Una nuova fortunata vincita in Sardegna, più precisamente a Bosa. Grazie ad una combinazione vincente è stata vinta una rendita di 3000 euro al mese per i prossimi 20 anni.

Dopo l’incredibile vincita al Superenalotto a Sassari del luglio scorso, valsi l’astronomica cifra di 59milioni di euro, nella tabaccheria Spada, nella giornata di ieri, il vincitore ha giocato al Win for Life la combinazione 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20 e numerone 19, con una giocata da 2 euro. Il concorso permette di avere una rendita mensile per 20 anni di 3mila euro. Sicuramente un bel modo per iniziare questo 2021.

(Visited 92 times, 92 visits today)