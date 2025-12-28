Addio a Brigitte Bardot, se ne va una stella della Costa Smeralda

Il Consorzio Costa Smeralda ricorda Brigitte Bardot
“Addio a Brigitte Bardot, un’icona anche della destinazione Costa Smeralda“, così dal Consorzio ricordano BB. “In questa foto, pubblicata dalla Stampa nel luglio 1968, la Bardot a passeggio nella Piazzetta di Porto Cervo insieme a un’amica – spiegano -. Era arrivata sul panfilo Janick di Jean-Louis Renault, proprietario dell’omonima casa automobilistica francese”.
Altri momenti storici del suo rapporto con Gallura sono quelli assieme al celebre playboy Gigi Rizzi. Personaggio del jet set molto amato dalle donne che riuscì a conquistare pure la meravigliosa attrice francese. I due trascorsero le vacanze insieme a Porto Cervo.
(foto: pagina Facebook del Consorzio Costa Smeralda)