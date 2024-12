Brutto incidente all’incrocio di Olbia, ci sono diversi feriti

L’incidente all’incrocio di Olbia.

Un incidente stradale si è verificato ieri sera a Olbia, all’incrocio tra via Venezia Tridentina e via Apulia. Due veicoli sono stati coinvolti in uno scontro frontale-laterale, causato presumibilmente dal mancato rispetto di uno stop da parte di uno dei conducenti.

Nell’impatto sono rimaste ferite 3 persone, di cui 2 trasportate in ospedale in codice arancione. Le loro condizioni non sono gravi. La Polizia locale ha effettuato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e le Forze dell’Ordine per gestire il traffico e prestare assistenza ai coinvolti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui