Università, avanti i lavori della biblioteca e a breve il cantiere nell’ex Standa

I lavori per l’Università di Olbia.

Il futuro universitario di Olbia è ormai presente e il Comune sta portando avanti il suo lavoro per dare alla città una vocazione in questo senso. Si tratta di uno dei più antichi sogni dell’amministrazione comunale di Settimo Nizzi e che nel 2024 si è potuto concretizzare, con l’inaugurazione di due corsi di laurea.

Ora l’amministrazione sta lavorando per quanto riguarda la realizzazione di altre sedi fisiche che accoglieranno i corsi di laurea e c’è un grande fermento per dare ai futuri studenti dei luoghi dove studiare e alloggiare.

“Stiamo stati capaci – ha dichiarato il sindaco Settimo Nizzi durante la conferenza di fine anno –, grazie alle nostre due università di riferimento ad istituire due nuovi importantissimi corsi di laurea, assieme allo sviluppo dell’offerta culturale. Dall’altra parte siamo stati capaci di realizzare la reale collocazione degli studenti in un’adeguata struttura ricettiva per studenti, che soltanto in questa prima fase è collocata nel Geovillage, ma nel futuro avrà a disposizione anche altre strutture. Una nuova molto più capiente, sempre nel Geovillage, una in via Vittorio Veneto, quella acquisita dal Comune di Olbia. Il rapporto con l’opera universitaria rende possibili l’assistenza e anche la mensa oltre a dare a disposizione questi locali, in collaborazione con il Cipnes e il Comune di Olbia, penso che sia una cosa assolutamente buona”.

Il primo cittadino ha aggiornato anche sui lavori dei palazzi nel centro storico. ”Inizieranno a breve i lavori per l’ultimazione degli uffici e del palazzo della Standa in Corso Umberto così come ultimeremo l’ex palazzo della Finanza – fa sapere Nizzi -. I lavori della Biblioteca Universitaria termineranno in pochi mesi e sono una cosa stupenda e di alto valore, non soltanto in termini di proprietà e di numero di volumi, ma anche per la bellezza della struttura realizzata da un ottimo architetto”. Ci sono inoltre altri due palazzi che il Comune di Olbia acquisirà per accogliere altri corsi di laurea, ubicati tra via delle Terme e via Porto Romano.

