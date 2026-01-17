Brutto incidente a Olbia, coinvolte tre auto: c’è un ferito

Un brutto incidente si è verificato in via Vesuvio a Olbia.

Brutto incidente questa mattina in via Vesuvio, a Olbia, dove la circolazione ha subito disagi a seguito di un tamponamento che ha coinvolto tre auto. Il fatto si è verificato all’intersezione con via Gran Sasso d’Italia e ha reso necessario l’intervento dei soccorsi.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, l’impatto ha causato il ferimento di una persona. Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Rossa Italiana, il cui personale ha prestato le prime cure prima di accompagnare il ferito all’ospedale Giovanni Paolo II. Le condizioni dell’uomo non sarebbero gravi.

Gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto sono stati affidati alla Polizia locale, che ha effettuato i rilievi e regolato il traffico durante le operazioni, consentendo il graduale ritorno alla normalità lungo l’arteria interessata.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui