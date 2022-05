Una bandiera blu per Budoni.

Budoni new entry tra le località con il mare più pulito in Italia. Il comune della Gallura ha ricevuto una bandiera blu, ovvero il riconoscimento della Fondazione per l’educazione ambientale (Fee), ong internazionale con sede in Danimarca.

Sono poche le spiagge e i porti al mondo che si possono fregiare del celebre premio, conferito per la limpidezza delle acque e la pulizia del mare. Tra queste, però, 15 sono spiagge della Sardegna e tante di esse risiedono in Gallura, con tante conferme. Sono state premiate, infatti, Badesi, Santa Teresa Gallura, Aglientu, Trinità d’Agultu-Vignola, La Maddalena, Palau.

Il territorio gallurese si piazza tra quelli con il miglior mare, con i premi a Cala Gavetta (La Maddalena), Porto turistico comunale di Palau (Palau), Porto di Santa Teresa Gallura (Santa Teresa Gallura), Marina dell’Orso di Poltu Quatu (Arzachena), Porto Cervo Marina (Arzachena), Marina di Porto Rotondo (Olbia), Marina di Portisco (Olbia).