Con la Bugatti sulla spiaggia di Capriccioli per farsi un selfie

Con la Bugatti in spiaggia.

La spiaggia di Capriccioli usata come parcheggio per farsi i selfie con l’auto. Stavolta però non si tratta di veicoli o fuoristrada “normali” ma di una Bugatti Veyron, hypercar del valore di oltre un milione di euro.

L’auto, impegnata assieme ad altri 9 bolidi in una campagna di promozione del territorio del nord Sardegna per una rivista internazionale, è stata usata tra un servizio e l’altro per farsi delle foto sulla spiaggia di Capriccioli. Il tutto poi è stato postato su Instagram, dividendo i fan in indignati e sostenitori.

Il motivo della diatriba è facile: in spiaggia non si può andare in auto. E non è una questione di forma, l’arenile rischia di rovinarsi con la presenza dei bolidi, come già capitato in passato. Del caso è stata interessata la polizia locale di Arzachena, competente sulla spiaggia, che sta effettuando le verifiche per procedere con l’eventuale sanzione dei responsabili.

(Visited 161 times, 194 visits today)