La cabina dell’elettricità va a fuoco, allarme a Cannigione

L’incendio della cabina elettrica a Cannigione.

Nelle prime ore del mattino, intorno alle 2:30, un incendio ha colpito una cabina elettrica nei pressi della spiaggia delle Saline a Cannigione.

I tecnici di Terna sono immediatamente intervenuti per mettere in sicurezza l’impianto, permettendo così alla squadra dei vigili del fuoco di spegnere le fiamme con successo. Sul posto sono giunti anche i carabinieri da Porto Cervo per supportare le operazioni e avviare le indagini sulle cause dell’incendio.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui