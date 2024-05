Un 52enne è finito con lo scooter contro il guardrail all’ingresso di Olbia, nella zona di Cala Saccaia, ed è in gravi condizioni. L’uomo era in sella a scooterone T-Max e, arrivando da Pittulongu, stava percorrendo la rotatoria del Cipnes in zona Cala Saccaia.

Per cause ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il guardrail. L’impatto è stato violento ed è intervenuto l’elisoccorso per accompagnarlo in ospedale. Le sue condizioni sono gravissime. Per effettuare i rilievi sul posto è arrivata la Polizia stradale.

