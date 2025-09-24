Emanuele Ragnedda ha mostrato agli inquirenti dove si trova il corpo di Cinzia Pinna

Dopo la confessione Emanuele Ragnedda ha mostrato agli inquirenti il punto della sua tenuta dove si trova il corpo di Cinzia Pinna. L’imprenditore 41enne ha confessato dopo ore di interrogatorio nella Stazione dei carabinieri di Palau. Al termine è arrivato il provvedimento di fermo con l’accusa di omicidio.

Poi è stato portato nella sua tenuta di Conca Entosa, nelle campagne di Palau, e lì ha mostrato il punto in cui si trova il cadavere.

